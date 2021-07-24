«Барса» и Месси, вероятно, не подпишут новый контракт. Ситуация изменилась после очередных переговоров (Marca)

У «Барселоны» возникли серьезные проблемы в вопросе подписания нового контракта с форвардом .

Как сообщает Marca, стороны сейчас дальше от соглашения, чем когда-либо, и заключение нового договора почти невозможно.

Предполагалось, что контракт может быть подписан уже сегодня, однако ситуация резко изменилась после сегодняшней встречи с представителями игрока.

Теперь руководство «блауграны» думает, как объяснить произошедшее публике.

Попытки подписать новый контракт с Месси потребовали больших усилий от каталонского клуба. Ситуация в «Барселоне» станет еще сложнее, если клуб, как и «Реал», будет препятствовать соглашению с инвестиционным фондом CVC Capital Partners.

Marca несколько раз подчеркивает, что никогда еще «Барса» и Месси не были так далеки от заключения контракта, и сегодняшние переговоры между сторонами не привели к положительному результату.

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