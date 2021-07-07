Паредес о Кубке Америки: «Никогда не видел Месси таким счастливым. 45 млн аргентинцев хотели, чтобы Лео выиграл трофей со сборной» 

Полузащитник поделился впечатлениями после победы на Кубке Америки в составе .

Этот трофей стал первым в национальной команде для нападающего «Барселоны» .

«Не только мы, но и 45 миллионов аргентинцев хотели, чтобы Лео поднял трофей в составе сборной. Помочь ему в этом и получить удовольствие вместе с ним – невероятно.

Я никогда не видел Месси таким счастливым, уж тем более за последние 45 дней. Ему очень понравилось в сборной.

Это было похоже на выпускную поездку, где мы повеселились. Для нас это был поистине невероятный , о котором мечтали», – сказал Паредес.