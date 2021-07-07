Паредес о Кубке Америки: «Никогда не видел Месси таким счастливым. 45 млн аргентинцев хотели, чтобы Лео выиграл трофей со сборной» 

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Леандро Паредес Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес поделился впечатлениями после победы на Кубке Америки в составе сборной Аргентины.

Этот трофей стал первым в национальной команде для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Не только мы, но и 45 миллионов аргентинцев хотели, чтобы Лео поднял трофей в составе сборной. Помочь ему в этом и получить удовольствие вместе с ним – невероятно. 

Я никогда не видел Месси таким счастливым, уж тем более за последние 45 дней. Ему очень понравилось в сборной.

Это было похоже на выпускную поездку, где мы повеселились. Для нас это был поистине невероятный Кубок Америки, о котором мечтали», – сказал Паредес.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья