«Ростов»: «Карпин всегда отстаивал интересы клуба, не пренебрегал принципами. Георгич стал своим в Ростове»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

«Ростов» попрощался с тренером Валерием Карпиным, ушедшим из клуба для работы в сборной России.

«Спасибо за все, Георгич!

Мы от всей души благодарим Валерия Георгиевича за вклад в развитие клуба, за успехи и незабываемые эмоции, которые он дарил нам 3,5 года. Георгич по-настоящему стал своим в нашем городе, стал ростовчанином.

Тренер всегда отстаивал интересы болельщиков и клуба, не пренебрегал принципами в любой ситуации. Валерий Георгиевич останется нашим другом и преданным болельщиком «Ростова».

Желаем тренеру успехов, побед и удачи у руля национальной сборной России! Вы замечательный человек и специалист. Пусть у вас все получится!

Спасибо, тренер!» – говорится в сообщении «Ростова».

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