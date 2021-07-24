Сергей Пиняев: «Основной доход отдаю родителям – у них больше потребностей. Есть маленькая сестра, ей тоже надо помогать»

Полузащитник рассказал об отношении к популярности и том, как он распоряжается деньгами.

О популярности

«Сам себя судить не могу, людям со стороны виднее. Я просто выслушиваю советы близких мне людей – о чем бы они ни говорили. Папа пытается донести до меня мысль, что ко всему нужно подходить с головой.

Сейчас все СМИ пишут о моем «громком» дебюте – а я по большому счету ничего не сделал. Знаю, что мог лучше. Три обводки за матч – не то, что я хотел показать. Все списывают это на возраст, но я не хочу, чтобы было так.

Когда я выхожу на поле – я такой же игрок, как ребята. А они – такие же, как я».

О деньгах

«Приставки и компьютерные игры меня не интересуют. Огромных денег я никогда не получал, а основной доход отдаю родителям – они взрослые люди и у них больше потребностей.

У меня также есть маленькая сестра, ей семь лет, и ей тоже надо помогать. Когда я был в ее возрасте, у меня не было возможности ходить на несколько кружков, но если человек активный и хочет развиваться, ему в этом надо помогать.

Сестра занимается гимнастикой, фигурным катанием и помогает папе в футболе. Надеюсь, у нее сохранится желание заниматься спортом и дальше», – сказал 16-летний футболист.

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