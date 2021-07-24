«Локо» предлагает 5 млн евро ЦСКА за Тикнизяна. Сделку могут закрыть во вторник/среду

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Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о ходе переговоров «Локомотива» с ЦСКА по левому защитнику Наиру Тикнизяну.

«Локомотив» сегодня планирует завершить переговоры с ЦСКА по Наиру Тикнизяну. Клуб очень хочет провернуть сделку.

Это возможно уже в течение вторника/среды. «Локо» поднял совокупное предложение ЦСКА за Тикнизяна до пяти миллионов евро.

Сам Наир получит улучшенный контракт. Напомню, в июне он продлил соглашение с ЦСКА и по нему получает два с половиной миллиона рублей в месяц. «Локо» готов платить еще больше», – отметил Арустамян.

Подробную статистику 22-летнего Тикнизяна можно изучить здесь.

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