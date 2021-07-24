«Локо» предлагает 5 млн евро ЦСКА за Тикнизяна. Сделку могут закрыть во вторник/среду

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о ходе переговоров «Локомотива» с ЦСКА по левому защитнику Наиру Тикнизяну.
«Локомотив» сегодня планирует завершить переговоры с ЦСКА по Наиру Тикнизяну. Клуб очень хочет провернуть сделку.
Это возможно уже в течение вторника/среды. «Локо» поднял совокупное предложение ЦСКА за Тикнизяна до пяти миллионов евро.
Сам Наир получит улучшенный контракт. Напомню, в июне он продлил соглашение с ЦСКА и по нему получает два с половиной миллиона рублей в месяц. «Локо» готов платить еще больше», – отметил Арустамян.
Подробную статистику 22-летнего Тикнизяна можно изучить здесь.