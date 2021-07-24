Экс-судья Николаев о первом голе «Зенита» «Ростову»: «Нарушение есть, ВАР нужно было вмешаться»

Бывший судья Алексей Николаев высказался о первом голе «Зенита» в матче с «Ростовом» (4:2), перед которым Далер Кузяев наступил на ногу Понтусу Альмквисту.
«В моменте с первым голом «Зенита», конечно, есть нарушение, и [ВАР] нужно было вмешаться.
Мы видим, насколько долго по сравнению с Евро все происходит у нас в Премьер-лиге. Думаю, все лучшее, что было на Евро, мы увидим через несколько туров. А почему была допущена такая ошибка – это вопрос к тем, кто работал на ВАР.
Второй эпизод, когда Деян Ловрен наступает на ногу сопернику – это тоже непростой момент. Конечно, в эпоху ВАР нужно было принять правильное решение в обоих случаях. Тем более когда мы видим все в телевизионной картинке. Вопросы есть и будут.
Что касается наказания видеоассистентам, то я не знаю, как ребята работают, но есть планка наказаний. Конечно, это молодая система, и ребята еще не так опытны», – сказал Николаев в программе «8-16» на «Матч Премьер».
На матче работала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.