Экс-судья Николаев о первом голе «Зенита» «Ростову»: «Нарушение есть, ВАР нужно было вмешаться»

Бывший судья высказался о первом голе в матче с (4:2), перед которым наступил на ногу Понтусу Альмквисту.

«В моменте с первым голом «Зенита», конечно, есть нарушение, и [ВАР] нужно было вмешаться.

Мы видим, насколько долго по сравнению с все происходит у нас в Премьер-лиге. Думаю, все лучшее, что было на Евро, мы увидим через несколько туров. А почему была допущена такая ошибка – это вопрос к тем, кто работал на ВАР.

Второй эпизод, когда наступает на ногу сопернику – это тоже непростой момент. Конечно, в эпоху ВАР нужно было принять правильное решение в обоих случаях. Тем более когда мы видим все в телевизионной картинке. Вопросы есть и будут.

Что касается наказания видеоассистентам, то я не знаю, как ребята работают, но есть планка наказаний. Конечно, это молодая система, и ребята еще не так опытны», – сказал Николаев в программе «8-16» на «Матч Премьер».

На матче работала бригада арбитров во главе с .