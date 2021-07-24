Карпин о 2:4 с «Зенитом»: «Не могу сказать, что были большие проблемы в обороне. Беспокоит, как «Ростов» играет»

Главный тренер прокомментировал поражение от (2:4) во 2-м туре .

– Как оцените игру в обороне?

– Не могу сказать, что в первом тайме создали много моментов у наших ворот, учитывая силу соперников. По первому голу есть некоторые вопросы, когда пропустили второй – не успели на подбор.

Не могу сказать, что были большие проблемы в обороне, даже учитывая то, что пропустили четыре.

– Два поражения подряд. Беспокоитесь за моральное состояние игроков?

– Да. Беспокоят поражения сами по себе и то, как команда играет. Надеюсь, в скором будущем поводов для этого не будет.

– Было что-то положительное, если сравнивать с игрой против «Динамо»?

– В атаке действовали получше. Еще отмечу то, что при счете 0:2 и 1:3 команда продолжала пытаться отыграться.

– То есть эта игра лучше, чем с «Динамо»?

– По игре, естественно, да.

– Комличенко успел вписаться в команду и игру?

– Никого не надо выделять персонально.

– Что с Норманном, Соу? Есть предварительный диагноз у Хаджикадунича? Насколько сильно повреждения мешают в подготовке?

– По Деннису пока вообще не понятно. Мы надеемся на появление Норманна в составе в ближайших турах. Прогноз по Соу более длительный, – сказал Карпин.