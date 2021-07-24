Медиадиректор «Спартака» Фетисов объявил об уходе из клуба: «Такое решение будет лучшим исходом для всех»

сообщил, что покидает пост директора по развитию и коммуникациям.

«Наступило время, когда нужно расставаться. Такое решение будет лучшим исходом для всех сторон.

Горд, что представилась возможность поработать в «Спартаке», которому желаю только побед на футбольном и медиа полях», – сказал Фетисов.

Фетисов стал медиадиректором «Спартака» в июне прошлого года. Он сменил на этом посту Антона Лисина.

42-летний менеджер до «Спартака» был директором по связям с общественностью «БКС Банка». Ранее он также работал в московском «Динамо».

Сообщалось, что Фетисова может сменить Дмитрий Зеленов.