Руни обратился в полицию с жалобой на шантаж. В интернет попали фото, где он спит в окружении полуобнаженных девушек

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Тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни обратился в полицию из-за попавших в интернет фото.

На снимках, распространившихся в соцсетях, бывший футболист сборной Англии спит в кресле, пока вокруг него позируют полуобнаженные девушки.

Неизвестно, когда были сделаны фото и был ли Руни в курсе того, что происходило вокруг него.

Представители экс-игрока «Манчестер Юнайтед» подали в полицию жалобу: по их мнению, это была попытка шантажировать игрока откровенными фотографиями.

Самого Руни на данный момент ни в чем не обвиняют, так как нет свидетельств неподобающего поведения с его стороны.

Похоже, Руни опять изменяет жене. У них уже богатая история отношений, но Колин постоянно прощает его

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