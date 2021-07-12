Фонбет стал главным партнером ФК «Рубин»

Букмекерская компания Фонбет сообщает о запуске долгосрочного партнерства с футбольным клубом «Рубин». Логотип спонсора появится на груди футболистов казанской команды, брендинг компании будет размещен на домашних матчах рубиновых, запланированы совместные активности и уникальные предложения для болельщиков.

«Рубин» становится важной частью спонсорской программы Фонбет. Лидер беттингового рынка России и СНГ сотрудничает со сборной России, ПФК ЦСКА и европейскими грандами – мадридским «Реалом», ПСЖ и «Миланом». Практика и опыт нашего взаимодействия с лучшими клубами России и мира позволит гармонично войти в рубиновую семью и вместе с командой подарить новые эмоции и много приятных сюрпризов.

– Мы рады приветствовать в нашей спонсорской семье двукратного чемпиона России. Под руководством Леонида Слуцкого «Рубин» вернулся в еврокубки и стремится к новым победам. Клуб выделяется свежим позиционированием в СМИ и первоклассным контентом в социальных сетях. Казань – один из главных спортивных и экономических центров России. Для нашего бренда очень важно присутствие в таком крупном регионе как Татарстан и в широкой среде болельщиков «Рубина». Желаем команде успешного старта в РПЛ и Лиге конференций УЕФА, – отметил Александр Парамонов, генеральный директор Фонбет.



– Фонбет – один из ключевых игроков на букмекерском рынке. Это бренд, который известен не только по всей России, но и во всем мире, благодаря работе с такими топ-клубами, как «Милан», «Реал» и ПСЖ. Мы уверены, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным, долгим и плодотворным, – добавил Андрей Кораблёв, коммерческий директор ФК «Рубин».