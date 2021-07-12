Сергей Иванов о российском футболе: «Еврокубки четко доказывают, где мы. Не надо надувать щеки и устраивать огромную кормушку»

Теги премьер-лига Россия Сергей Иванов лимит на легионеров Чемпионат.com Футбол

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поделился мнением о потенциальных реформах РПЛ.

«Реформа РПЛ? Я за отмену лимита. Я за то, чтобы было больше матчей топ-клубов по российским меркам.

Российский футбол – это совершенно другой мир. Любые еврокубки вам четко доказывают, где мы находимся. В рейтинге ФИФА мы находимся на 41-м месте – это и есть наше место.

Не надо надувать щеки и устраивать огромную кормушку вокруг футбола», – заявил Иванов.

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