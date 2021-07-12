Гончаренко о 3:0 с «Уралом»: «Сафонов выручил «Краснодар». Результат не должен обманывать»

Главный тренер «Краснодара» подвел итоги матча 1-го тура РПЛ с (3:0).

«Нас результат не должен обманывать. Нас выручил , отразив пенальти. Как повели в счете, то стали играть более раскрепощено. Может, в первом туре действовали зажато. Смогли ускорить игру и реализовать свои моменты во втором тайме.

Новички усилили игру. Кордоба хорошо цеплялся за мячи, агрессивно действовал в атаке. Он принесет много пользы команде», – сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Сафонов отбивает каждый третий пенальти в РПЛ. Он отразил 2 из 3 последних ударов с точки

Кордоба забил в дебютном матче за «Краснодар» – с пенальти «Уралу»