Гончаренко о 3:0 с «Уралом»: «Сафонов выручил «Краснодар». Результат не должен обманывать»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 1-го тура РПЛ с «Уралом» (3:0).
«Нас результат не должен обманывать. Нас выручил Матвей Сафонов, отразив пенальти. Как повели в счете, то стали играть более раскрепощено. Может, в первом туре действовали зажато. Смогли ускорить игру и реализовать свои моменты во втором тайме.
Новички усилили игру. Кордоба хорошо цеплялся за мячи, агрессивно действовал в атаке. Он принесет много пользы команде», – сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Сафонов отбивает каждый третий пенальти в РПЛ. Он отразил 2 из 3 последних ударов с точки
Кордоба забил в дебютном матче за «Краснодар» – с пенальти «Уралу»