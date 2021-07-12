Президент «Урала»: «Спортсооружения всегда дотируются, а что делать? Думаете, в Риме Олимпийский стадион приносит доход? Или «Уэмбли»?»

Президент поделился мнением о содержании футбольных стадионов.

– Помню, как «Урал» вышел в Премьер-лигу. Со всех сторон доносилось: «Надо срочно идти к губернатору, наращивать бюджет, увеличивать зарплаты!» А в честь чего? У нас в ФНЛ был бюджет 600 миллионов. Большой, сейчас таких нет уже.

В мы заработали еще сто с лишним миллионов: на всплеске интереса болельщиков, на телевидении, на рекламе, хотя тогда букмекеров не было. Губернатор видел: жива команда, народ радуется, спонсоров помогал привлечь. Копейка к копейке, набегало на нормальный футбол. Чем не выход?

«Краснодар» построил стадион для второй команды на 7 тысяч мест. Обошелся, знаю, в два миллиарда. Если взять материалы подешевле, можно и в полтора уложиться.

Екатеринбургский 10-тысячник, не такой великолепный, под открытым небом, стоил всего 600 миллионов. Так давайте вкладываться в инфраструктуру вместо увеличения клубных бюджетов. Будут стадионы – футболисты найдутся.

– Кто потом будет содержать новые арены? Опять мы с вами своими налогами? Убыточное дело.

– Думаете, в , где играют две команды, Олимпийский стадион приносит доход? Или ? Спортсооружения всегда дотируются, а что делать? Иначе они вообще не нужны, потому что не сэкономишь.

Собрать с нашей арены хотя бы миллионов двести в год – это каждый день концерты на ней проводить, такое невозможно, особенно в пандемию. Тому же «Спартаку» с его посещаемостью в ноль выйти – уже хорошо.

Пришел бы частник, сказал бы – стану содержать арену, сделаем хороший футбол: мы только за. Однако не приходят. При этом мы посмотрели отчетность, сколько зарабатывал екатеринбургский стадион сам по себе, и сколько за счет футбола. Небо и земля. Естественно, футбол доходнее, – сказал Иванов.

«Краснодар» открыл стадион из черного стекла – для второй команды. Архитекторы сравнивают его с айфоном