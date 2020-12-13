Президент «Урала» об идее Hypercube: «Красиво излагают, только не учли болельщиков в регионах, которые не увидят лучшие клубы России»

Президент высказался о проекте реформ, подготовленном компанией Hypercube и .

– Надвигаются реформы. Голландцы из сказали, что советовались с клубами. К вам поступал их проект на обсуждение?

– Не то что проект – лично общался с голландцами по зуму. Рассказывали мне про Бельгию, Данию… «Красиво излагаете, – говорю. – Только вы не учли наших болельщиков в регионах, которые не увидят лучшие российские клубы. Если по Бельгии на автобусах ездят, то у нас командам надо летать и где-то отдыхать после перелетов. Зимой в России играть нельзя, про это вы тоже забыли». Они в ответ – проведем финал Кубка в феврале на теплой арене в Санкт-Петербурге.

Общался я и с другими клубами. Все за гладкий чемпионат. Это же спортивный принцип. Одни команды сыграют с другими по четыре раза, а некоторые по одному, где тут равенство условий? Спортивной справедливости не просматривается, - сказал Иванов.

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