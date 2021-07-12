«Спартак» намерен увеличить отступные за Соболева с 20 до 30 млн евро

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

«Спартак» намерен подписать новый контракт с нападающим Александром Соболевым.

Как сообщают журналист Иван Карпов и Eurostavka, московский клуб намерен увеличить отступные за 24-летнего форврада с 20 до 30 миллионов евро.

Срок действующего контракта россиянина с красно-белыми истекает в 2024 году. Инициируя переподписание контракта, «Спартак» намерен увеличить сумму отступных как минимум до 30 миллионов евро и финансово обезопасить себя на случай возможного трансфера нападающего.

Со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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