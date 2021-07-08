Погба отклонил предложение «МЮ» о новом контракте. Продление маловероятно

Будущее полузащитника остается неопределенным.

Маловероятно, что 28-летний француз продлит контракт с «МЮ», сообщает Sky Sports.

Переговоры между представителями Погба и «Манчестер Юнайтед» ни к чему не привели. Предложение о новом контракте француз отклонил.

У Погба остался последний год по нынешнему контракту. Теперь «МЮ» должен решить, продать его летом или разрешить уйти бесплатно.

Футболистом интересуется , но пока не было официального предложения или контактов между клубами.