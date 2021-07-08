Погба отклонил предложение «МЮ» о новом контракте. Продление маловероятно

Будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба остается неопределенным.
Маловероятно, что 28-летний француз продлит контракт с «МЮ», сообщает Sky Sports.
Переговоры между представителями Погба и «Манчестер Юнайтед» ни к чему не привели. Предложение о новом контракте француз отклонил.
У Погба остался последний год по нынешнему контракту. Теперь «МЮ» должен решить, продать его летом или разрешить уйти бесплатно.
Футболистом интересуется «ПСЖ», но пока не было официального предложения или контактов между клубами.