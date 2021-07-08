Сон продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2025 года

объявил о подписании нового контракта с полузащитником .

Срок соглашения между лондонским клубом и 29-летним полузащитником рассчитан до 2025 года.

«Провести шесть лет в этом клубе – уже большая честь для меня. «Тоттенхэм» проявил огромное уважение ко мне, и, конечно, я очень рад находиться здесь.

Это мой дом, особенно когда на трибунах фанаты. Решение было очень легким. Я так счастлив быть здесь. Буду рад увидеть болельщиков на трибунах снова», – сказал Сон после подписания контракта.

Сон выступает в составе «шпор» с августа 2015 года. Он провел за клуб 280 матчей, забил 107 голов и сделал 64 результативные передачи.

Фото: сайт «Тоттенхэма»