«Арсенал» делал предложения по вратарю сборной Англии Рэмсдейлу. «Шеффилд» хочет 32 млн фунтов

интересуется вратарем .

По информации The Times, «канониры» делали предложение по 23-летнему голкиперу уже дважды, однако получали отказ. «Шеффилд» хочет получить за англичанина, попавшего в заявку национальной команды на Евро-2020, 32 миллиона фунтов.

Рэмсдейл сменил клуб прошлым летом, покинув «Борнмут» за 18,5 млн фунтов и подписав контракт на 4 сезона.

За последние два сезона Рэмсдейл пропустил 125 голов и в десяти матчах сохранил ворота сухими. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.