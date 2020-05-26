«Арсенал» делал предложения по вратарю сборной Англии Рэмсдейлу. «Шеффилд» хочет 32 млн фунтов

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«Арсенал» интересуется вратарем «Шеффилд Юнайтед» Аароном Рэмсдейлом.

По информации The Times, «канониры» делали предложение по 23-летнему голкиперу уже дважды, однако получали отказ. «Шеффилд» хочет получить за англичанина, попавшего в заявку национальной команды на Евро-2020, 32 миллиона фунтов.

Рэмсдейл сменил клуб прошлым летом, покинув «Борнмут» за 18,5 млн фунтов и подписав контракт на 4 сезона.

За последние два сезона Рэмсдейл пропустил 125 голов и в десяти матчах сохранил ворота сухими. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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