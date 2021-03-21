«Барса» вернет Гризманну все долги перед уходом. Он отказался от 40% зарплаты полтора года назад

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, который может вернуться в «Атлетико», договорился с каталонским клубом о решении финансовых вопросов.
Полтора года назад француз снизил зарплату на 40% из-за сложностей, с которыми «Барселона» столкнулась из-за пандемии коронавируса.
Тогда Антуан договорился с «Барсой», что получит все деньги в течение всего срока действия контракта, а если Гризманн сменит клуб, ему вернут недополученные средства перед трансфером.
Каталонский клуб не станет нарушать обязательства. Стороны с оптимизмом смотрят на сложившуюся ситуацию и считают, что достичь соглашения удастся, пишет журналист El Chiringuito TV Алекс Сильвестре.
В минувшем сезоне 30-летний форвард забил 13 голов и сделал 7 результативных передач в 36 матчах Ла Лиги. Его полную статистику можно найти здесь.