«Барса» вернет Гризманну все долги перед уходом. Он отказался от 40% зарплаты полтора года назад

Нападающий «Барселоны» , который может вернуться в «Атлетико», договорился с каталонским клубом о решении финансовых вопросов.

Полтора года назад француз снизил зарплату на 40% из-за сложностей, с которыми столкнулась из-за пандемии коронавируса.

Тогда Антуан договорился с «Барсой», что получит все деньги в течение всего срока действия контракта, а если Гризманн сменит клуб, ему вернут недополученные средства перед трансфером.

Каталонский клуб не станет нарушать обязательства. Стороны с оптимизмом смотрят на сложившуюся ситуацию и считают, что достичь соглашения удастся, пишет журналист El Chiringuito TV Алекс Сильвестре.

В минувшем сезоне 30-летний форвард забил 13 голов и сделал 7 результативных передач в 36 матчах . Его полную статистику можно найти здесь.