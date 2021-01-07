Денис Черышев: «Планирую жить в Испании после карьеры. Не говорю, что в России плохо – никогда там не жил»

Полузащитник «Валенсии» и сборной России ответил на вопрос о том, где планирует жить после завершения карьеры.

– После окончания карьеры будете жить в Испании или России?

– Надеюсь, закончу карьеру только через много лет, а вообще планирую жить в Испании. Все-таки я тут вырос. Мне тут комфортно.

Я не говорю, что в России плохо – я там никогда не жил.

Может, я поживу и мне захочется остаться. Но раз вы спросили сейчас, то я всю жизнь провел в Испании, и планирую остаться тут.

– Где вы выучили гимн России, если всю жизнь провели в Испании?

– Помню, когда я играл за молодежную сборную, то в прессе писали, что я – единственный, кто не поет гимн.

Я нашел его в YouTube и заставил себя его выучить. Смотрел, пел и быстро запомнил.

На следующий сбор с молодежной командой поехал, уже зная гимн, – сказал Черышев.