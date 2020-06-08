«Краснодар» сообщил о предварительной договоренности с «Гертой» о трансфере Кордобы

Нападающий «Герты» Джон Кордоба близок к переходу в «Краснодар».
Российский клуб объявил, что достиг с «Гертой» предварительной договоренности о трансфере 28-летнего колумбийца.
В ближайшие дни Кордоба прилетит в Краснодар. Контракт будет подписан после медицинского осмотра.
Чуть более года назад уже сообщалось об интересе «Краснодара» к колумбийцу, который тогда выступал за «Кельн».
В прошлом сезоне Бундселиги Кордоба провел 21 матч в составе «Герты», забил 7 голов и сделал одну результативную передачу.
Его статистику можно изучить здесь.