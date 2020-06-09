Левандовски первым в Бундеслиге стал лучшим бомбардиром три сезона подряд

Форвард «Баварии» забил наибольшее число голов в завершившемся чемпионате Германии. Он стал первым игроком в истории Бундеслиги, который выиграл звание лучшего бомбардира три сезона подряд.

На счету поляка 34 гола за 31 встречу. В заключительном матче сезона с (4:0) он также отметился забитым мячом. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ранее Левандовски был также признан лучшим игроком Бундеслиги-2019/20.

Вторую строчку в списке бомбардиров занял нападающий Тимо Вернер – 28 голов в 34 матчах. Сегодня он сделал дубль в ворота «Аугсбурга» (2:1). Подробнее его показатели можно изучить здесь.

Третьим по количеству голов за сезон-2019/20 стал хавбек дортмундской – он забил 17 мячей за 32 встречи. Подробнее его статистику можно посмотреть здесь.

Также в десятку вошли форварды Ваут Вегорст (16 голов, «Вольфсбург»), Роувен Хеннингс (15, «Фортуна»), Эрлинг Холанд (13, «Боруссия» Дортмунд), Джон Кордоба (13, «Кельн»), Флориан Нидерлехнер (13, «Аугсбург»), а также хавбеки Робин Квайсон (13, «Майнц») и Серж Гнабри (12, «Бавария»).