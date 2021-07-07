Гильерме о сборной России: «Тяжело рассчитывать, что вызовут. Я там сейчас не нужен. Сафонов – вратарь на 10-12 лет вперед»

Вратарь допустил, что больше не сыграет за сборную России.

– У тебя есть ощущение, что твоя история в сборной подходит к концу?

– Да. Сейчас тяжело очень рассчитывать на то, что вызовут. Теперь зато в отпуск буду чаще уходить.

– Если тебя в сборную позовут, поедешь с огромным удовольствием?

– Честно, сегодня я не знаю. Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в «Локомотив».

К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари – Максименко, Сафонов. Они будут еще долго играть, как Акинфеев. Тот же Сафонов – уверен, это будет вратарь на 10-12 лет вперед.

Я там сейчас не нужен, – сказал 35-летний игрок.

Гильерме играет в сборной России с 2016 года. Он провел 16 игр за национальную команду, пропустив 17 мячей. 10 матчей он отыграл на ноль.