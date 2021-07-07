«Гути – идиот. Фигу – сукин сын, все испортил в раздевалке». Слова Переса опубликованы газетой El Confidencial

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Испанская газета El Confidencial продолжила публикацию аудиозаписей с высказываниями президента «Реала» Флорентино Переса.

В 2012 году Перес оскорбил бывшего игрока сливочных Гути.

«Гути словно козел. Он сам себе злейший враг. Он идиот», – цитирует Переса ABC со ссылкой на El Confidencial.

В 2006 году Перес негативно отзывался о полузащитнике Луише Фигу.

«Фигу все испортил в раздевалке. Лучшим был Зидан, без сомнения. Фигу – сукин сын, как этот парень, Рауль. Фигу и Рауль были худшими», – заявлял Перес.

Роналду – идиот, Дель Боске – болван, Рауль и Касильяс – аферисты. Собрали главные цитаты Переса, которые слили в сеть

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