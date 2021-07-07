«Гути – идиот. Фигу – сукин сын, все испортил в раздевалке». Слова Переса опубликованы газетой El Confidencial

Испанская газета El Confidencial продолжила публикацию аудиозаписей с высказываниями президента «Реала» Флорентино Переса.
В 2012 году Перес оскорбил бывшего игрока сливочных Гути.
«Гути словно козел. Он сам себе злейший враг. Он идиот», – цитирует Переса ABC со ссылкой на El Confidencial.
В 2006 году Перес негативно отзывался о полузащитнике Луише Фигу.
«Фигу все испортил в раздевалке. Лучшим был Зидан, без сомнения. Фигу – сукин сын, как этот парень, Рауль. Фигу и Рауль были худшими», – заявлял Перес.
Роналду – идиот, Дель Боске – болван, Рауль и Касильяс – аферисты. Собрали главные цитаты Переса, которые слили в сеть