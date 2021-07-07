Селихов пропустит три месяца из-за перелома пальца

Вратарь «Спартака» получил травму в матче Кубка Париматч Премьер с «Рубином» (4:0).

«У нашего кипера диагностирован сложный перелом пальца руки, который потребует оперативного лечения и последующей реабилитации.

На восстановление уйдет около трех месяцев. Желаем Саше скорейшего возвращения», – сообщили в твиттере «Спартака».

3 мая голкипер сыграл за в впервые с 6 апреля 2019 года. Он долго не выходил на поле из-за травмы, полученной в 2019 году. В прошедшем сезоне он провел 10 матчей за «Спартак-2».