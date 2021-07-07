Гендиректор «Ахмата»: «Какая швейцарская система? Сделайте чемпионат Москвы и Петербурга, если она так нужна. Остальные не нужны»

Генеральный директор Ахмед Айдамиров высказался о готовящихся реформах в РПЛ.

– Говорят о том, что каждый матч будет иметь значение для чемпионата, что вызовет повышенный зрительский интерес. Все это приведет к увеличению доходов.

– Во-первых, у нас не Швейцария. Какая швейцарская система? Мы за гладкий чемпионат и давно об этом говорим. Посчитали нужным нанять голландскую компанию – наняли. Но зачем изобретать велосипед?

Во-вторых, мы говорим о доходности и о зрелищности матчей. А каким образом они собираются ее увеличивать? Посмотрите, как в прошедшем сезоне играл «Урал» с «Локомотивом» в последнем туре. И как мы играли со «Спартаком» со множеством травмированных игроков. О чем мы говорим?

– Подобные преобразования для российского футбола не нужны?

– Развивать нужно детский футбол, а не швейцарскую систему. Если так нужна эта система, то сделайте чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга, и достаточно будет.

– А остальные?

– Остальные не нужны, вы что. Они же не приносят так много денег. Мы же все рассуждаем о деньгах, о зрелищности.

Большим московским клубам и питерским вся эта система выгодна. У них платежеспособность населения на соответствующем уровне. Спонсорская поддержка и все остальные преференции.

Какая швейцарская система? Мы хотим вообще убить региональный футбол? Если футбол нам не нужен в регионах – значит, не нужен.

– А что в таком случае остается делать?

– Если мы хотим принизить региональный футбол, то нужно слушать голландцев и жить, как в Швейцарии. Только Швейцария и Россия – это разные истории, – заявил Айдамиров.

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