Экс-хавбек ЦСКА Вернблум завершил карьеру

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Швеция Гетеборг ПАОК АЗ Сборная Швеции по футболу Понтус Вернблум Футбол

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум завершил карьеру футболиста.

«Я рад, что закончу карьеру в «Гетеборге». С самого детства я мечтал играть здесь.

Я хотел бы продолжать играть, но мое тело не очень-то этого хочет. Это трудное решение, но я должен прислушиваться к организму», – прокомментировал решение 35-летний швед.

Летом Вернблуму прооперируют колено, после чего ему предстоит длительная реабилитация.

Вернблум наиболее известен по выступлениям за ЦСКА, где он играл с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок России (дважды). Также он играл за АЗ и ПАОК.

За сборную Швеции Вернблум провел 51 матч.

 
 
 
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Публикация от IFK Göteborg (@ifkgoteborg)

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