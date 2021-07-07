Экс-хавбек ЦСКА Вернблум завершил карьеру

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум завершил карьеру футболиста.
«Я рад, что закончу карьеру в «Гетеборге». С самого детства я мечтал играть здесь.
Я хотел бы продолжать играть, но мое тело не очень-то этого хочет. Это трудное решение, но я должен прислушиваться к организму», – прокомментировал решение 35-летний швед.
Летом Вернблуму прооперируют колено, после чего ему предстоит длительная реабилитация.
Вернблум наиболее известен по выступлениям за ЦСКА, где он играл с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок России (дважды). Также он играл за АЗ и ПАОК.
За сборную Швеции Вернблум провел 51 матч.
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