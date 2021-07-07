Экс-хавбек ЦСКА Вернблум завершил карьеру

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум завершил карьеру футболиста.

«Я рад, что закончу карьеру в . С самого детства я мечтал играть здесь.

Я хотел бы продолжать играть, но мое тело не очень-то этого хочет. Это трудное решение, но я должен прислушиваться к организму», – прокомментировал решение 35-летний швед.

Летом Вернблуму прооперируют колено, после чего ему предстоит длительная реабилитация.

Вернблум наиболее известен по выступлениям за ЦСКА, где он играл с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок России (дважды). Также он играл за и .

За сборную Швеции Вернблум провел 51 матч.