Президент «Ростова» о реформе: «Не видим плюсов. Это может привести к снижению интереса к чемпионату в регионах»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мыслями относительно реформ российского футбола и проекта, подготовленного РФС.
– Как можете оценить стратегию развития футбола, которая была разослана клубам?
– Официально футбольный клуб «Ростов» стратегию развития футбола не получал, но мы ознакомились с ней в открытых источниках.
Абсолютно никаких плюсов для РПЛ в этой реформе мы не видим.
Все ведущие чемпионаты Европы играют гладкий чемпионат, их команды хорошо выступают на международных и внутренних аренах – как на уровне сборных, так и на клубном уровне. Мы за действующую формулу чемпионата.
– Главный вопрос – уход футбола из регионов. По сути, будет создан чемпионат Москвы с добавлением «Зенита».
– Да, данная реформа может привести к существенному снижению интереса к чемпионату в регионах.
– Система проведения чемпионата с каким-либо делением на группы невозможна в России: богатые будут чуть богаче, но бедным будет еще сложнее. Вы с этим согласны?
– Такая система возможна, но необходимо четко понимать ее целесообразность. Прежде чем лечить пациента, необходимо правильно поставить диагноз.
– Будете ли разговаривать с руководством РФС о том, что эту стратегию невозможно реализовать?
– Как только получим документы официально, мы их изучим и будем готовы принять решение, – сказал Арутюнянц.
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