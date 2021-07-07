Президент «Ростова» о реформе: «Не видим плюсов. Это может привести к снижению интереса к чемпионату в регионах»

Президент поделился мыслями относительно реформ российского футбола и проекта, подготовленного РФС.

– Как можете оценить стратегию развития футбола, которая была разослана клубам?

– Официально футбольный клуб «Ростов» стратегию развития футбола не получал, но мы ознакомились с ней в открытых источниках.

Абсолютно никаких плюсов для РПЛ в этой реформе мы не видим.

Все ведущие чемпионаты Европы играют гладкий чемпионат, их команды хорошо выступают на международных и внутренних аренах – как на уровне сборных, так и на клубном уровне. Мы за действующую формулу чемпионата.

– Главный вопрос – уход футбола из регионов. По сути, будет создан чемпионат Москвы с добавлением «Зенита».

– Да, данная реформа может привести к существенному снижению интереса к чемпионату в регионах.

– Система проведения чемпионата с каким-либо делением на группы невозможна в России: богатые будут чуть богаче, но бедным будет еще сложнее. Вы с этим согласны?

– Такая система возможна, но необходимо четко понимать ее целесообразность. Прежде чем лечить пациента, необходимо правильно поставить диагноз.

– Будете ли разговаривать с руководством РФС о том, что эту стратегию невозможно реализовать?

– Как только получим документы официально, мы их изучим и будем готовы принять решение, – сказал Арутюнянц.

Суперреформа русского футбола: РПЛ в два этапа (топ-6 весной отделяется) с кучей топ-матчей, новая лига между ФНЛ и ПФЛ