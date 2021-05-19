«Барса» не желает отпускать Гризманна в «Атлетико», помня о Суаресе. Конкурента усиливать не хотят

не хочет продавать нападающего Антуана Гризманна в .

Руководители каталонского клуба даже не намерены рассматривать вариант с уходом француза в «Атлетико», поскольку не хотят усиливать прямого соперника по борьбе за титул в Ла Лиге.

Нападающий знает, что «Барса» планирует продать его, и готов перейти в любой клуб, хотя «Атлетико» – наиболее предпочтительный вариант для Гризманна. Антуан стал там звездой и хотел бы вернуться.

Мадридский клуб готов включить нескольких футболистов в сделку по Гризманну, но «Барселоне» не нравится ни один игрок «Атлетико».

В «Барселоне» помнят, чем обернулась ситуация с нападающим , который перешел в «Атлетико» прошлым летом и забил 21 гол в , внеся решающий вклад в чемпионство команды.

«Барса» хотела бы, чтобы Гризманн перешел в клуб из или Серии А. Тогда каталонцы смогут сыграть с его новой командой только в Лиге чемпионов.

Ближайшие дни станут ключевыми для будущего Гризманна. «Барса» хочет продать француза быстро, чтобы сократить зарплатную ведомость и зарегистрировать Лионеля Месси, пишет Diario Sport.

В минувшем сезоне 30-летний форвард забил 13 голов в 36 матчах Ла Лиги. Его статистику можно найти здесь.