Гендиректор «Спартака» о трансферах: «В приоритете правый защитник. И есть два варианта по опорнику»

Генеральный директор рассказал о трансферных планах команды.



«Вы знаете, мы пытаемся трудоустроить и , дальше все будет зависеть от предложения. Каждый игрок, заявленный за основную команду, безусловно, важен для нас. Надеюсь, каждому из них тренер найдет наиболее оптимальное применение и все будут прогрессировать. Для того чтобы взять иностранца, нам необходимо освободить позицию для легионера.

Официальных предложений по Кралу в клуб не поступало. Разговоры идут, контакты с агентами из разных клубов есть, но предметных официальных предложений не поступало», – отметил Мележиков.

«У нас есть сформированный шорт-лист по правому защитнику – он согласован с главным тренером. При этом мы согласовали две кандидатуры по опорнику – если будет принято решение приобрести игрока в центр полузащиты.

В приоритете правый защитник. Тренер список согласовал – приоритеты в нем выделены. Мы приступили к переговорам. Это иностранцы.

Что касается правого защитника, это не игрок, которому 21 год, – постарше. При этом это не футболист, который приближается к 30-летней отметке», – добавил менеджер.