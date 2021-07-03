Президент УЕФА о Евро в разных городах: «Не думаю, что мы сделаем это снова. Слишком сложно»

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил против повторения опыта с проведением в нескольких городах Европы.

– Как вы думаете, мы в последний раз видим панконтинентальный формат проведения Евро, или к нему еще могут вернуться?

– Если спрашивать меня, то я бы больше не поддержал эту идею. Думаю, это слишком сложно.

В каком-то смысле неправильно, что некоторым командам нужно покрыть более 10 000 километров, другим – 1000. Это несправедливо по отношению к болельщикам. Некоторым фанатам нужно оказаться в Риме, а через несколько дней – в Баку. Это 4,5 часа полета.

Так что это сложно, идея интересная, но ее трудно реализовать. Я не думаю, что мы когда-нибудь сделаем это снова, – сказал Чеферин.