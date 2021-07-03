Ван Гал – главный кандидат на пост тренера сборной Нидерландов. Федерация ведет с ним переговоры

Бывший тренер «Аякса», «Барселоны» и «МЮ» Луи ван Гал – главный претендент на пост главного тренера сборной Нидерландов.

Руководство федерации ведет переговоры с 69-летним специалистом, сейчас находящимся в Португалии, где у него есть дом.

После неудачного выступления на Евро-2020, где сборная вылетела уже в 1/8 финала от Чехии, в федерации склоняются к назначению опытного тренера. «Настоящего босса», как выразился ее директор Нико-Ян Хугма.

При этом в прошлом году то же самое руководство после ухода Роналда Кумана в «Барселону» предпочло ван Галу, не работающему тренером с 2016 года, Франка де Бура.

Ван Гал ранее уже дважды работал со сборной страны. Впервые он возглавил «оранжевых» в 2000 году, но не сумел вывести команду на ЧМ-2002, после чего оставил пост.

Спустя 10 лет он вновь принял сборную, под его руководством она заняла 3-е место на ЧМ-2014 в Бразилии.