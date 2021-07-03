Тебас – Гвардиоле про «Сити»: «Вы бы выиграли столько титулов без финансового допинга?»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на претензии относительно развития испанского чемпионата.

«Пеп, я каждый день учусь у Премьер-лиги. Было бы неплохо, если бы вас немного научили макроэкономике футбола, влиянию государственных клубов на инфляцию зарплат, демографии, проникновению платного телевидения, Китая ... и апелляциям в CAS.

Пепу простительно не знать данных, но вам (отвечает журналисту – Sports.ru) – нет. На внутреннем рынке мы втрое выросли по количеству абонентов, в Великобритании на 20 миллионов человек больше. А на международном уровне отрыв сократился (у них централизованная продажа телеправ с 1990 года, а у Ла Лиги – с 2015-го).

Вы не очень следите за темой, объясню вам каждый шаг. Как вы видите, мы сокращаем отставание от Премьер-лиги, хоти они централизованно продают права 30 лет, а мы только 7. Кроме того, в Великобритании на двадцать миллионов жителей больше, чем в . Мы растем с каждым годом.

У наших клубов преимущества есть только последние 7 лет. Вам лучше побеспокоиться о City Football Group, которая накапливает миллиардные убытки за последние сезоны. Они не инвесторы, они разрушают все деньгами, которые создают инфляцию. Вы бы выиграли столько титулов без финансового допинга?» – написал Тебас.