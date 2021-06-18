УЕФА пригласил Эриксена и врачей, которые его спасли, на финал Евро-2020

Теги Интер серия А Италия УЕФА Сборная Дании по футболу Евро-2020 Кристиан Эриксен Футбол

УЕФА пригласил полузащитника сборной Дании и «Интера» Кристиана Эриксена, а также врачей, которые спасли его жизнь, на финал Евро-2020.

Организация направила специальные приглашения Эриксену, его жене, а также шести врачам. Пока неизвестно, приняли ли они их.

Один из парамедиков, Педер Эрсгаард, в интервью Fagbladet FOA прокомментировал получение приглашения так: «Я воодушевлен как ребенок в канун Рождества. Очень горжусь не только той работой, что проделал я, но и усилиями всего медицинского штаба. Это не было работой одного человека».

Напомним, в первом матче группы В на Евро-2020 сборная Дании играла с Финляндией. В концовке первого тайма Эриксен упал на газон, у него произошла остановка сердца. Врачам удалось спасти игрока, сейчас он находится дома и проходит восстановление.

Финал чемпионата Европы состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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