Кроос о конце карьеры: «Завершу ее в «Реале». 2023-й – подходящий год, мне будет 33»

Полузащитник рассказал, когда намерен завершить карьеру.

«Думаю, 2023-й будет подходящим годом, мне будет уже 33.

Мне еще предстоит решить, продлевать с «Реалом» контракт на год или на два. Это пока что не решено. Но я абсолютно уверен, что завершу карьеру в «Реале».

Я не хочу обвинять всех в , потому что многие фанаты оценили мою игру, но порой у меня возникало ощущение, что люди недооценивают то, что я сделал за 11 лет.

В Испании все иначе. Все благодарны мне с моего первого матча, состоявшегося семь лет назад», – сказал Кроос Bild.