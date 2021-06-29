Кроос о конце карьеры: «Завершу ее в «Реале». 2023-й – подходящий год, мне будет 33»

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, когда намерен завершить карьеру.

«Думаю, 2023-й будет подходящим годом, мне будет уже 33.

Мне еще предстоит решить, продлевать с «Реалом» контракт на год или на два. Это пока что не решено. Но я абсолютно уверен, что завершу карьеру в «Реале».

Я не хочу обвинять всех в Германии, потому что многие фанаты оценили мою игру, но порой у меня возникало ощущение, что люди недооценивают то, что я сделал за 11 лет.

В Испании все иначе. Все благодарны мне с моего первого матча, состоявшегося семь лет назад», – сказал Кроос Bild.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья