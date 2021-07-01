Черчесов о переносе тура РПЛ из-за сборной: «Сказали, что некуда. Посмотрим, что можно сделать или не сделать»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный перенос 6-го тура РПЛ в интересах национальной команды.

Ранее появилась информация, что Черчесов попросил перенести 6-й тур чемпионата России из-за матча с Хорватией в отборе ЧМ-2022.

«Я до того разговаривал с Савиным, нашим менеджером, которые работает в сборной. Сейчас клубы вступают в это европейское лето, новые турниры появляются, много этих матчей.

Но на сегодняшний день сказали, что переносить эту игру некуда. На техническом комитете этот вопрос подняли. Посмотрим, что можно сделать или не сделать.

И, кстати, странная ситуация, еще раз повторяю. Ну, будем думать, времени к подготовке будет мало. Но опыт подсказывает, что в любой ситуации можно какие-то вещи заранее предусмотреть и максимальный результат дать», – сказал тренер российской сборной.

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До пресс-конференции верил в него, сейчас - уже нет
4%
Гильерме
Я наоборот. Зауважал после пресс-конференции!
4%
Станислав Черчесов
Всегда верил в него и верю сейчас!
4%
Станислав Черчесов
Уже давно не верю, нужны перемены
88%
Зарема Салихова

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