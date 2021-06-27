Тибо Куртуа: «Слышал, что в Нидерландах критиковали сборную Бельгии. Мы прошли дальше, а они уже дома»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа дал комментарий после победы над Португалией (1:0) в матче 1/8 финала .

– Когда ты выигрываешь у , которая обладают такой мощью в атаке, со счетом 1:0, то точно знаешь, что будет сложно. Мы хорошо оборонялись и доказали, что критика в адрес нашей обороны была неоправданной.

Слышал, что в Нидерландах нас критиковали. Мы прошли дальше, а они уже дома.

Матчи такого высокого уровня не бывают легкими. Не повезло, что наша половина сетки забита топ-командами, но у нас есть качества, которые могут позволить пройти дальше.

Нужно подождать, чтобы понять, в каком состоянии Кевин де Брюйне и Эден Азар.

– Это командная победа сборной Бельгии?

– Во втором тайме – точно да. У нас было сложное время, они очень давили. Нам не удавалось владеть мячом. Тренер говорил, что, если мы как команда будем работать усерднее, чем Португалия, то им будет очень сложно нас обыграть, – сказал Куртуа.

Гол Азара начался с финта Куртуа – он убрал на замахе Криштиану ✨