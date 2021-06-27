19 игроков отправились на сбор «Зенита», Лунев – нет. Футболисты сборной России присоединятся через неделю

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«Зенит» отправился в Австрию на вторые летние сборы.

Петербургский клуб объявил состав команды на сборы. В Зальцбург отправились 19 игроков.

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский.

Защитники: Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Сандрачук, Илья Скроботов.

Полузащитники: Вендел, Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Вадим Симутенков

Нападающие: Себастьян Дриусси, Роман Ногтев, Илья Родионов, Аким Белохонов

Выступавший на Евро игроки сборной России – Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Артем Дзюба – присоединятся к команде через неделю. Сердар Азмун, игравший за сборную Ирана в отборочном цикле ЧМ-2022 и Кубка Азии, прилетит в Австрию 30 июня.

Вильмар Барриос продолжает выступать на Кубке Америки, Деян Ловрен – на Евро-2020.

Вратарь Андрей Лунев, который, как сообщалось, покинет команду, на сбор не поехал.

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