19 игроков отправились на сбор «Зенита», Лунев – нет. Футболисты сборной России присоединятся через неделю

отправился в Австрию на вторые летние сборы.

Петербургский клуб объявил состав команды на сборы. В Зальцбург отправились 19 игроков.

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский.

Защитники: Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Сандрачук, Илья Скроботов.

Полузащитники: Вендел, , Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, , Кирилл Кравцов, Вадим Симутенков

Нападающие: , Роман Ногтев, Илья Родионов, Аким Белохонов

Выступавший на Евро игроки сборной России – , Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Артем Дзюба – присоединятся к команде через неделю. Сердар Азмун, игравший за сборную Ирана в отборочном цикле ЧМ-2022 и Кубка Азии, прилетит в Австрию 30 июня.

Вильмар Барриос продолжает выступать на Кубке Америки, Деян Ловрен – на Евро-2020.

Вратарь Андрей Лунев, который, как сообщалось, покинет команду, на сбор не поехал.