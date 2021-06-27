19 игроков отправились на сбор «Зенита», Лунев – нет. Футболисты сборной России присоединятся через неделю

«Зенит» отправился в Австрию на вторые летние сборы.
Петербургский клуб объявил состав команды на сборы. В Зальцбург отправились 19 игроков.
Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский.
Защитники: Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Сандрачук, Илья Скроботов.
Полузащитники: Вендел, Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Вадим Симутенков
Нападающие: Себастьян Дриусси, Роман Ногтев, Илья Родионов, Аким Белохонов
Выступавший на Евро игроки сборной России – Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Артем Дзюба – присоединятся к команде через неделю. Сердар Азмун, игравший за сборную Ирана в отборочном цикле ЧМ-2022 и Кубка Азии, прилетит в Австрию 30 июня.
Вильмар Барриос продолжает выступать на Кубке Америки, Деян Ловрен – на Евро-2020.
Вратарь Андрей Лунев, который, как сообщалось, покинет команду, на сбор не поехал.