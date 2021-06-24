Перес о Суперлиге: «Футбол умирает, он не привлекает молодежь, аудитория уходит. Если ничего не предпринять, ситуация будет очень плохой»

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о причинах создания Суперлиги Европы и ее принципах.
«Суперлига – не закрытый проект, а открытый. Мы лишь хотим, чтобы эта лига продавалась. Например, «Севилья» и «Вильярреал» получили бы свое место.
Футбольная аудитория становится меньше, и мы должны были начать проект с клубами, у которых больше всего поклонников. Матч «Ромы» не так привлекателен, как игра «МЮ».
Футбол теряет аудиторию, его привлекательность снижается. Стоимость прав на трансляцию уменьшается, и это проблема. Сейчас пытаются удовлетворить всех, поэтому игра становится менее привлекательной.
В Суперлиге состоят клубы с наибольшим числом болельщиков. Если нет денег, футбол умирает.
УЕФА следует озаботиться созданием более интересных турниров. Футбол умирает, он не привлекает молодежь, аудитория уходит. Если ничего не предпринять, ситуация будет очень плохой», – заявил Перес.