Перес о Суперлиге: «Футбол умирает, он не привлекает молодежь, аудитория уходит. Если ничего не предпринять, ситуация будет очень плохой»

Президент рассказал о причинах создания и ее принципах.

«Суперлига – не закрытый проект, а открытый. Мы лишь хотим, чтобы эта лига продавалась. Например, «Севилья» и «Вильярреал» получили бы свое место.

Футбольная аудитория становится меньше, и мы должны были начать проект с клубами, у которых больше всего поклонников. Матч «Ромы» не так привлекателен, как игра «МЮ».

Футбол теряет аудиторию, его привлекательность снижается. Стоимость прав на трансляцию уменьшается, и это проблема. Сейчас пытаются удовлетворить всех, поэтому игра становится менее привлекательной.

В Суперлиге состоят клубы с наибольшим числом болельщиков. Если нет денег, футбол умирает.

следует озаботиться созданием более интересных турниров. Футбол умирает, он не привлекает молодежь, аудитория уходит. Если ничего не предпринять, ситуация будет очень плохой», – заявил Перес.