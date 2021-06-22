Вратарь «Динамо» Лещук о США: «Жить там не хочется, но приехать и провести время классно. Кайфую от каждой мелочи»

Вратарь поделился впечатлениями от посещения США.

– Расскажите, как провели отпуск. Успели ли отдохнуть?

– Сначала провели 10 дней на Мальдивах, потом прилетели на пару дней в Москву, отвезли детей к бабушке и полетели с женой в США. Посетили Нью-Йорк и Орландо, где находится парк развлечений Universal. Мне больше нравится в Америке, а жене на Мальдивах, поэтому решили сделать приятное и мне, и ей.

– Вы уже не первый раз в США, чем вас так притягивает эта страна?

– Это что-то совсем другое, все сильно отличается от Европы. Конечно, жить там не хочется, но приехать и провести какое-то время классно.

Кайфую от каждой мелочи. Даже бутылки с водой там такие толстые, что еле обхватываешь рукой. Смотришь на все эти большие машины, знаки, светофоры – то, на что смотрел в детстве в фильмах и сериалах, и будто попадаешь в них.

– Какие из последних сериалов запомнились?

– Недавно посмотрели «Люпен» с Омаром Си, а так из любимых – «Игра престолов» и «Побег», такая классика уже. «Чернобыль» от HBO очень понравился.

Из русских смотрел «Чикатило», хотя не очень понимаю, зачем снимать про настоящих серийных убийц. Есть больные люди, которые могут посмотреть на это и захотеть такой сомнительной славы.

Просто, когда приезжаешь в Нью-Йорк, там на улицах очень много людей с психическими расстройствами. Нам рассказали, что государство перестало финансировать психиатрические лечебницы, а медицина у них очень дорогая.

Поэтому там очень много ненормальных, которые на своей волне, ходят, кричат что-то. Это сразу замечаешь и чувствуешь себя неловко. Но для них нормально, например, когда у какого-нибудь дорогого магазина лежит бездомный и его никто не прогоняет, – рассказал Лещук.