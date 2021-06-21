Евро-2020. Португалия против Франции, Испания примет Словакию, Германия – Венгрию

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В 3-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Испании играет в Севилье со Словакией, Швеция встречается в Санкт-Петербурге с Польшей.

В группе F Португалия будет противостоять в Будапеште Франции, Германия принимает в Мюнхене Венгрию.

Евро-2020

3-й тур

Группа Е

Швеция – Польша
Дата проведения
23 июня, 19.00, «Газпром Арена»
Онлайн матча

 

Словакия – Испания
Дата проведения
23 июня, 19.00, «Ла Картуха»
Онлайн матча

Группа F

Германия – Венгрия
Дата проведения
23 июня, 22.00, «Альянц-Арена»
Онлайн матча

 

Португалия – Франция
Дата проведения
23 июня, 22.00, «Пушкаш Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро-2020

Статистика Евро-2020

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Франция
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