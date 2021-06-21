Евро-2020. Португалия против Франции, Испания примет Словакию, Германия – Венгрию

В 3-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Испании играет в Севилье со Словакией, Швеция встречается в Санкт-Петербурге с Польшей.

В группе F Португалия будет противостоять в Будапеште Франции, Германия принимает в Мюнхене Венгрию.

Евро-2020

3-й тур

Группа Е

Группа F

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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