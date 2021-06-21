Евро-2020. Португалия против Франции, Испания примет Словакию, Германия – Венгрию

В 3-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Испании играет в Севилье со Словакией, Швеция встречается в Санкт-Петербурге с Польшей.
В группе F Португалия будет противостоять в Будапеште Франции, Германия принимает в Мюнхене Венгрию.
3-й тур
Группа Е
- Дата проведения
- 23 июня, 19.00, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 23 июня, 19.00, «Ла Картуха»
Группа F
- Дата проведения
- 23 июня, 22.00, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 23 июня, 22.00, «Пушкаш Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.