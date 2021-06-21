Дембеле может пропустить 3 месяца из-за травмы колена. Хавбека могут прооперировать

Полузащитник «Барселоны» может пропустить три месяца из-за травмы колена, полученной в сборной Франции на .

Футболисту может потребоваться операция. Врачи «Барселоны» и сборной обсудят варианты лечения. Из-за травмы Дембеле может пропустить около 3 месяцев, пишет Mundo Deportivo со ссылкой L’Équipe.

Срок действующего контракта француза с «Барсой» истекает в 2022 году. Предполагается, что полученное повреждение может оказать серьезное влияние на будущее футболиста.

Со статистикой Дембеле можно ознакомиться здесь.