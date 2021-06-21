Дембеле может пропустить 3 месяца из-за травмы колена. Хавбека могут прооперировать

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Евро-2020 Усман Дембеле Здоровье Футбол

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может пропустить три месяца из-за травмы колена, полученной в сборной Франции на Евро-2020.

Футболисту может потребоваться операция. Врачи «Барселоны» и сборной Франции обсудят варианты лечения. Из-за травмы Дембеле может пропустить около 3 месяцев, пишет Mundo Deportivo со ссылкой L’Équipe.

Срок действующего контракта француза с «Барсой» истекает в 2022 году. Предполагается, что полученное повреждение может оказать серьезное влияние на будущее футболиста.

Со статистикой Дембеле можно ознакомиться здесь.

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