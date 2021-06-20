Евро-2020. Россия в гостях у Дании, Украина сыграет с Австрией

Теги Сборная Украины по футболу сборная Нидерландов по футболу Сборная Бельгии по футболу сборная Австрии по футболу Сборная России по футболу сборная Финляндии по футболу Сборная Дании по футболу результаты сборная Северной Македонии по футболу Евро-2020 Футбол

В 3-м туре группового этапа Евро-2020 сборная России встречается в Копенгагене с Данией, Бельгия сыграет с Финляндией в Санкт-Петербурге.

В группе С Украина в Бухаресте будет противостоять Австрии, а Нидерланды примут в Амстердаме Северную Македонию.

Евро-2020

3-й тур

Группа С

Северная Македония – Нидерланды
Дата проведения
21 июня, 19.00, «Йохан Кройфф Арена»
Онлайн матча

 

Украина – Австрия
Дата проведения
21 июня, 19.00, «Национальный стадион»
Онлайн матча

Группа В

Россия – Дания
Дата проведения
21 июня, 22.00, «Паркен»
Онлайн матча

 

Финляндия – Бельгия
Дата проведения
21 июня, 22.00, «Газпром Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро-2020

Статистика Евро-2020

Опрос

Сборную ждет финальный матч в группе. Обыграют датчан?
17053 голосa
Да
5.05 Сборная России по футболу
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 2000 рублей!
Получить 2000₽
Нет, Дания выиграет
1.70 Сборная Дании по футболу
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 2000 рублей!
Получить 2000₽
Будет ничья
4.20 Евро-2020
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 2000 рублей!
Получить 2000₽
Реклама 18+

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья