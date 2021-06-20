Евро-2020. Россия в гостях у Дании, Украина сыграет с Австрией

В 3-м туре группового этапа Евро-2020 сборная России встречается в Копенгагене с Данией, Бельгия сыграет с Финляндией в Санкт-Петербурге.
В группе С Украина в Бухаресте будет противостоять Австрии, а Нидерланды примут в Амстердаме Северную Македонию.
3-й тур
Группа С
- Дата проведения
- 21 июня, 19.00, «Йохан Кройфф Арена»
- Дата проведения
- 21 июня, 19.00, «Национальный стадион»
Группа В
- Дата проведения
- 21 июня, 22.00, «Паркен»
- Дата проведения
- 21 июня, 22.00, «Газпром Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.