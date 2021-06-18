Саутгейт про 0:0 с Шотландией: «Англия не победила, но важно было не проиграть. Мы должны быть лучше»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия сборная Шотландии по футболу Евро-2020 Харри Кейн Маркус Рэшфорд Футбол

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий по итогам матча с командой Шотландии (0:0) на Евро-2020.

«Мы разочарованы этим вечером. Понимаем, что способны играть лучше. Нужно отдать должное сопернику – они отважно защищались и играли хорошо.

Мы же не сделали достаточно для победы. Раз мы не победили, то в формате турнира в то же время важно было не проиграть. Мы знаем, что болельщики расстроены, но сейчас мы должны двигаться дальше.

Замена Харри Кейна состоялась из-за того, что нам нужно было больше рывков. Маркус Рэшфорд мог дать нам эту энергию. Мы принимаем решения на основе того, что видим.

Вся команда должна взглянуть на себя, начиная с меня. Мы должны быть лучше. Мы сделали недостаточно, чтобы выиграть. Было недостаточно ударов по воротам», – заявил Саутгейт.

Английская команда нанесла один удар в створ ворот шотландцев за матч.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья