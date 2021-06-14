Саутгейт о Coca-Cola: «Деньги спонсоров помогают спорту функционировать, но мы помним о проблемах с ожирением в нашей стране»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему не стал убирать бутылки Coca-Cola со стола во время предматчевой пресс-конференции.

«В спорте много спонсоров, и влияние их денег на всех уровнях помогает спорту функционировать. Массовый спорт в нашей стране требует больших инвестиций. Без компаний, которые вкладывают большие средства в такие проекты, нам было бы трудно строить спортивные объекты.

Мы, конечно, помним о проблемах с ожирением в нашей стране, но все можно делать в умеренных количествах. Когда нет злоупотреблений, то проблемы редко возникают.

Я понимаю, какие существуют опасения на этот счет. У двух парней [Криштиану Роналду и Поля Погба] было разное обоснование для позиций, которые они выразили. Но на такие вопросы всегда можно смотреть шире», – сказал Саутгейт.

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