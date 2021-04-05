Торбинский открыл академию Torbistar в Майами на курорте Трампа

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский открыл футбольную академию в Майами.

Экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» сообщил об открытии школы в инстаграме: «Торжественное открытие футбольной академии Torbistar наконец-то состоялось. Она расположена в самом сердце Санни-Айлс на знаменитом курорте Трампа.

Давайте добавим огня в игру, играя в настоящий футбол».

В академии смогут заниматься дети в возрасте от 5 до 16 лет. Занятия будут проводиться 5 дней в неделю, а по выходным воспитанники школы будут принимать участие в матчах.

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