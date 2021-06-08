Сафонов выйдет в старте на матч с Финляндией. Это его вторая игра в сборной России

Вратарь выйдет в стартовом составе сборной России на матч против Финляндии.

Этот матч станет вторым в составе национальной команды для 22-летнего голкипера. Он дебютировал за сборную России 1 июня, заменив Антона Шунина на 63-й минуте товарищеского матча с Польшей (1:1).

Отметим, что тренерский штаб сборной России заменил вратаря – против Бельгии в воротах играл .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Россией и Финляндией. Начало – в 16:00 по московскому времени.