Сафонов выйдет в старте на матч с Финляндией. Это его вторая игра в сборной России

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе сборной России на матч Евро-2020 против Финляндии.

Этот матч станет вторым в составе национальной команды для 22-летнего голкипера. Он дебютировал за сборную России 1 июня, заменив Антона Шунина на 63-й минуте товарищеского матча с Польшей (1:1).

Отметим, что тренерский штаб сборной России заменил вратаря – против Бельгии в воротах играл Антон Шунин.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Россией и Финляндией. Начало – в 16:00 по московскому времени.

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