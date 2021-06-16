«Зенит» попросил перенести первые туры в связи с заменой газона». Прядкин о том, что клуб проведет один домашний матч в 5 стартовых турах

Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему «Зенит» проведет всего один домашний матч за пять стартовых туров чемпионата в следующем сезоне.
«Зенит» попросил перенести первые туры в связи с заменой газона. Пока нареканий не было ни у кого», – сказал Прядкин.
Расписание пяти первых игр «Зенита» в Премьер-лиге-2021/22:
«Химки» – «Зенит»;
«Ростов» – «Зенит»;
«Зенит» – «Краснодар»;
«Локомотив» – «Зенит»;
«Уфа» – «Зенит».
Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
Календарь РПЛ на сезон-2021/22: «Зенит» – «Спартак» – 12-й и 29-й тур, ЦСКА – «Спартак» – 8-й и 19-й