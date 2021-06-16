«Зенит» попросил перенести первые туры в связи с заменой газона». Прядкин о том, что клуб проведет один домашний матч в 5 стартовых турах

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Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему «Зенит» проведет всего один домашний матч за пять стартовых туров чемпионата в следующем сезоне. 

«Зенит» попросил перенести первые туры в связи с заменой газона. Пока нареканий не было ни у кого», – сказал Прядкин.

Расписание пяти первых игр «Зенита» в Премьер-лиге-2021/22: 

«Химки» – «Зенит»;

«Ростов» – «Зенит»;

«Зенит» – «Краснодар»;

«Локомотив» – «Зенит»;

«Уфа» – «Зенит».

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

Календарь РПЛ на сезон-2021/22: «Зенит» – «Спартак» – 12-й и 29-й тур, ЦСКА – «Спартак» – 8-й и 19-й

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