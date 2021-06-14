Дмитрий Селюк: «Яя Туре всю зарплату перечислит в фонд помощи детям Чечни. Он приедет работать, а не думать про деньги»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нового тренера , высказался о назначении экс-футболиста в грозненский клуб.

– Сейчас контракт подписан. Яя полноправный член команды. Я этим очень доволен. Яя пришел в очень хороший клуб, главный тренер очень любит работать и объяснять. Он не испугался, понимает, что ему есть что почерпнуть у Яя, а Туре – у него. Он понимает, что российский футбол от этого только выиграл.

Яя добился в клубном футболе всего, что только можно. Мне приятно, что он пришел в «Ахмат». Уверен, что его знания пригодятся клубу. Клуб стремится вперед к победам. Яя приложит для этого все старания. Также в свободное время он будет давать мастер-классы и уроки для мальчишек в детско-юношеских школах Грозного, играть с ними в футбол. Это привлечет чеченскую молодежь.

Когда мы разговаривали на эту тему, возникал вопрос: почему Грозный? Я считаю, что надо привлекать значимых фигур в этот клуб, они смогут на международной арене объяснить, что ничего страшного там нет, там всех ждут с распростертыми объятиями. В будущем там будут проходить международные встречи, а клуб, возможно, будет участвовать в еврокубках.

– Ранее вы говорили, что Туре может работать даже бесплатно. На каких условиях он пришел в «Ахмат»?

– У него подписан контракт. Он будет работать на прописанных в договоре условиях. Но с финансовой точки зрения официально Яя не может работать там бесплатно. Ты обязан даже для получения визы получать зарплату. Но я знаю, что он хочет перечислить все деньги, согласно контракту, в фонд помощи детям Чечни, нуждающимся в медицине.

Суть в том, что он приедет именно работать, а не думать про деньги. Он думает о том, как помочь, как привлечь молодежь и как будет заниматься развитием футбола. Это положительный шаг.

Спасибо президенту, гендиректору, спортивному директору и главному тренеру, что они пригласили футболиста такой величины в свой клуб, – сказал Селюк.