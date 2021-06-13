Петер Шмейхель: «УЕФА предложил сборной Дании три варианта: доиграть сразу, в полдень следующего дня или засчитать 0:3. Был ли у игроков выбор?»

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель высказался о ситуации с доигровкой матча Дания – (0:1) в первом туре группового этапа после сердечного приступа у полузащитника .

«Я видел заявление , которое отметило, что они приняли такое решение по совету футболистов, якобы игроки настояли на том, чтобы доиграть. Но это неправда.

Ну или зависит от того, что считать правдой. Игрокам предложили три варианта. Первый – доиграть оставшиеся 50 минут сразу. Второй вариант – доиграть 50 минут на следующий день в полдень. Третий – техническое поражение 0:3.

Так что решайте сами. Действительно ли доиграть сразу было желанием игроков? Был ли у них выбор? Я не думаю. Как вы могли услышать на вчерашней пресс-конференции, тренер серьезно расстроен, что позволил игрокам вернуться», – сказал Шмейхель.

Решать, доигрывать ли матч Дании и Финляндии, должны были не игроки. Мнение профессора

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